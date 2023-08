Prise en charge de tous les principaux formats de greffons, notamment LV2 , VST2, VST3, AU, CLAP et JSFX, avec prise en charge supplémentaire des banques de sons SFZ et SF2 et du sandboxing grâce à Carla .

Écoute en contexte, groupes de signaux, pistes d'effets, emplacements d'effets et d'insertions MIDI, départs auxiliaires pré et post-fader et routage de partout-à-partout.

unfa "Zrythm is steadily building up towards something really exciting: a modern, flexible, [free as in freedom], Linux-native DAW focused on electronic music production" livestream: How to compose a track from the ground up using Zrythm

Graham Morrison "it is one of the best ways of composing music and exporting the audio files on [GNU/Linux]" Article from Issue 229/2019 of Linux Magazine